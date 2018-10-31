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أخبار العالم

الخارجية الإيرانية تستدعي السفير الدنماركي في طهران

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 02:06 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
استدعت الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، السفير الدنماركي في طهران، على خلفية اتهامات موجهة إلى إيران بمحاولة تنفيذ عملية اغتيال على أراضيها.

وذكرت وكالة "مهر" الإخبارية الإيرانية أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، أن السفير الدنماركي حضر، صباح الأربعاء، إلى مقر الخارجية الإيرانية، والتقى برئيس الدائرة الأولى لشئون شمال أوروبا، الذي أبلغه احتجاج إيران على ردود الفعل السياسية والإعلامية المستعجلة لبعض المسئولين الدنماركيين، حول اتهام موجه لمواطن نرويجي إيراني بوجود خطة لاغتيال شخص ما في الدنمارك. 

وكان وزير الخارجية الدنماركي، أندرس سامولسن، استدعى السفير الدنماركي لدى طهران، بعد إعلان الشرطة الدنماركية عن إحباط هجوم للمخابرات الإيرانية على الأراضي الدنماركية.

وأعلن أندرسون في مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، أنه "تم استدعاء السفير الدنماركي لدى طهران بعد كشف الشرطة الدنماركية عن هجوم واسع النطاق على الأراضي الدنماركية، خططت له المخابرات الإيرانية".

وأضاف الوزير أن بلاده "لا تمانع في فرض المزيد من العقوبات على طهران"، مضيفا أنه سيناقش هذا الأمر مع نظرائه في دول شمال أوروبا اليوم.
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