ريال مدريد يتقدم على مليلية في الشوط الأول في كأس الملك بقيادة المدرب الجديد

تقدم فريق ريال مدريد بهدفين دون رد علي مليلية في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا علي ملعب ألفاريز كلارو ضمن منافسات الدور 32 من كأس ملك إسبانيا .



وتقدم بنزيا للفريق الملكي في الدقيقة 27 بعد هجمة مرتدة لفريق ريال مدريد وصلت إلى فاسكيز الذي مررها إلى الفارو أودريوزولا، ليتوغل أودريوزولا داخل منطقة الجزاء ويرسل عرضية أرضية حولها بنزيمة داخل الشباك.



وعاد أسينسيو وعزز من تقدم فريقة بعد تمريرة عرضية من البرازيلي فينيسيوس جونيور حولها أسينسيو بتسديدة قوية مباشرة مرت على يمين الحارس.



يخوض ريال مدريد اللقاء الأول له اليوم تحت قيادة سانتياجو سولاري الذي تولى قيادة الفريق أمس خلفًا للمدرب الإسباني لوبيتيجي.







