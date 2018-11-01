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أخبار العالم

العثور على الصندوق الأسود للطائرة الإندونيسية المنكوبة

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 07:45 ص
صدى البلد
أ ش أ
عثر غواصون إندونيسيون صباح اليوم الخميس على الصندوق الأسود للطائرة التابعة لشركة "ليون إير" الأندونيسية التي تحطمت مؤخرا في مياه "تانجونج كيراوانج" بمقاطعة "جاوة الغربية".

ونقل تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) لقطات حية أثناء انتشال الغواصين للصندوق الأسود من المياه، مشيرا إلى أنه من المعتقد أن يتم نقله إلى العاصمة "جاكرتا" من أجل فحص محتوياته.

كانت الطائرة تحمل على متنها 189 شخصا، وقد تحطمت يوم الإثنين الماضي بعد إقلاعها من العاصمة جاكرتا باتجاه "بانجكالبينانج" وتحليقها لمدة 13 دقيقة ، وقبل فقدان الاتصال طلبت الطائرة إذنا للعودة إلى جاكرتا بسبب حدوث مشكلة فنية.
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