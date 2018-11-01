طبيب أزهري ينجح في إجراء أخطر عملية إصلاح اعوجاج للعمود الفقري

نجح الدكتور هاني عبد الجواد، استشاري جراحات العمود الفقرى بكلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة، والحاصل على زمالات جراحات العمود الفقري للأطفال والكبار من جامعة مونتريال بكندا في إجراء عملية تعد الأخطر من نوعها فى العالم، لإصلاح اعوجاج العمود الفقري، حيث استغرق إجراؤها 7 ساعات.





وحول تفاصيل الحالة المرضية قال عبد الجواد، إن الحالة المريضة عمرها 23 عاما وتعاني من مرض العظم الزجاجي، مشيرا إلى أنه مرض جينى يتميز بنوعية عظام يتكرر كسرها بسهولة دون خبطات، بجانب ذلك فإن المريضة تعانى من مخاطر أخرى، تمثلت فى نوعية العظم الزجاجي، والسن المتقدم لمثل هذه الحالات الخطيرة من اعوجاج العمود الفقرى ، والمريضة طولها 110 سم، ووزنها 30 كيلو جراما فقط، ويمثل قصر القامة الشديد، ونقص الوزن تحد كبير فى سبيل إجراء مثل هذه العملية الجراحية.





وأوضح "عبد الجواد" أن المريضة تعاني من اعوجاج أساسي صدري قدره 120 درجة، وفوقه اعوجاج صدري علوي قدره 65 درجة ، وتحته إعوجاج قطنى قدره 70 درجة، إضافة إلى مصاحبة الاعوجاج لتحدب شديد قدره 110 درجات، مع وجود هشاشة عظام ثانوية للعظم الزجاجي، بمقياس – 5 .5، لافتا إلى أن تجمع كل هذه المخاطر يعد من الأسباب وراء كونها من أخطر جراحات إعوجاج العمود الفقري في العالم.





كما أوضح أنه لم يذكر من قبل في أي من المراجع العلمية قديما أو حديثًا على مستوى العالم نجاح حالة تضمنت على هذه المخاطر مجتمعه، لافتا أنه ينوي تسجيل هذه الحالة النادرة والخطيرة، في كبرى المراجع والمجلات العلمية المتخصصة بمجال جراحات اعوجاج العمود الفقري على مستوى العالم.





وأضاف عبد الجواد، أنه نظرا لصعوبة وتعقيد هذه الحالة ، تطلب إجراء العملية ، كفاءة عالية فى طبيب التخدير، مشيرا إلى أنه ترأس طاقم التخدير الدكتور طارق السعيد أستاذ التخدير بكلية الطب جامعة الأزهر ،منوها أنه بصدد تسجيل هذة الحالة باسم مصر كأول حالة من نوعها تجتمع فيها كل علامات الخطورة وتنجح هذا النجاح.



