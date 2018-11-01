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فن

مذكرات حمدي قنديل تكشف عن تجربته الوحيدة فى مجال التمثيل

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 06:36 م
صدى البلد
أحمد البهى
على ما يبدو ان حب الإعلامى الراحل حمدي قنديل للفن لم يكن بسبب ارتباطه وزواجه من الفنانة نجلاء فتحى أو بسبب عمله كصحفى فى عدد من المؤسسات الصحفية ، الا ان هذا الحب يعود لسنوات طويلة بدات فى مرحلة الشباب.

وكشف " قنديل " فى احد فصول مذكراته التى أصدرها عام 2014 وحملت اسم عشت مرتين انه خاص مجال التمثيل خلال دراسته فى كلية الطب ، مؤكدًا ان شارك فى احدى المسرحيات التى كان يقوم بتفيذها من خلال فريق التمثيل بالجامعة ، الا انه وصفه دور بثقيل الظل ، وهو ما جعله يقوم بعدم تكرار التجربة ، على الرغم من حبه الشديد للفن.

يذكر ان أسرة حمدي قنديل قررت إقامة عزاء الإعلامي الراحل الخميس المقبل بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

وكانت مراسم تشييع الجثمان إلى مثواه قد تمت اليوم بحضور عدد من الفنانين منهم فاروق الفيشاوي وعمرو سعد ورجاء الجداوي والهام شاهين وميرفت أمين والفنانة نجلاء فتحى زوجة الراحل.

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