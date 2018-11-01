عاشور يكشف تفاصيل الجلسة التي جمعت اللاعبين قبل مواجهة الترجي

أكّد حسام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وكابتن الفريق، على حالة التركيز التي يعيشها جميع اللاعبين قبل مباراة الغد أمام الترجي التونسي.



وأضاف أن الوصول إلى النهائي هو حلم كل موسم للاعبين من أجل حصد اللقب. مؤكدًا على أن الفريق جاهز للقاء الغد من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تساعد في لقاء العودة.



وأوضح أن النهائي الإفريقي عبارة عن 180 دقيقة ومباراة الشوط الأول وهناك شوط ثانٍ يوم 9 نوفمبر قادم في لقاء العودة بتونس وأن هذا المفهوم واضح لجميع عناصر الفريق.



وكشف كابتن الأهلي عن الجلسة التي جمعته واللاعبين الكبار بالفريق مثل وليد سليمان وشريف إكرامي وأحمد فتحي، وضمت بقية اللاعبين للحديث عن النهائي الإفريقي وأهمية التتويج باللقب لإسعاد جماهير الأهلي العظيمة.



وقال إن الجلسة شهدت أيضًا التأكيد على حديث مع مستر كارتيرون عندما شدد على أن المنافسة مع الترجي في دور المجموعات كانت قوية، حتى حسم الأهلي صدارة المجموعة. والآن، نحن في النهائي والتركيز والإصرار في الـ١٨٠ دقيقة المتبقية سيمنحنا فرحة نستحقها بعد هذا المشوار الصعب.