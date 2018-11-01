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أخبار العالم

الأمن العام اللبناني: 545 نازحا سوريا عادوا اليوم إلى بلادهم

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 07:56 م
عودة النازحين السوريين
عودة النازحين السوريين
أ ش أ
أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني أن عدد النازحين السوريين الذين غادروا طواعية الأراضي اللبنانية اليوم عائدين إلى ديارهم وبلداتهم في سوريا، بلغ 545 نازحا ممن كانوا يقطنون مناطق مختلفة داخل لبنان.

وذكر الأمن العام اللبناني - في بيان اليوم الخميس - أن النازحين غادروا لبنان إلى الأراضي السورية، من خلال 3 معابر ومراكز الحدودية (الزمراني والمصنع والعبودية) بواسطة حافلات وفرتها السلطات السورية لهذا الغرض، من 4 نقاط للتجمع، بمواكبة دوريات من المديرية العامة للأمن العام حتى الحدود اللبنانية - السورية.

وأكد أنه جرى التنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وبحضور مندوبيها، خلال عملية تأمين العودة الطوعية لهذه الدفعة من النازحين إلى سوريا.

ويتولى الأمن العام اللبناني منذ نحو 5 أشهر تقريبا، عملية تأمين العودة الطوعية لدفعات من النازحين السوريين الذين يبدون رغبة مسبقة بالعودة إلى بلداتهم ومدنهم في سوريا، بالتنسيق مع مفوضية اللاجئين، حيث يقوم بتسجيل الأسماء والأعداد، والتنسيق مع السلطات الأمنية السورية في شأن ترتيبات عودتهم على دفعات ومراحل متتالية.

وخصص الأمن العام 17 مركزا تنتشر في جميع أنحاء لبنان، لاستقبال طلبات النازحين السوريين الراغبين في العودة الطوعية إلى وطنهم، مؤكدا أنه سيتم تسوية أوضاع المغادرين مجانا فور إتمام مغادرتهم.
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