ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

المدرب المساعد لـ الترجى يعلق على تطبيق تقنية الـVAR في نهائي إفريقيا..صور

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 08:36 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
عبر مجدي تراوي، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي، عن ارتياحه لتطبيق نظام الحكم المساعد «VAR» في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي، غدًا.

وأضاف تراوي، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي والترجي التونسي، أنه يتمنى أن يستفيد الفريق صاحب الحظ الأوفر من نظام «VAR» مؤكدًا على أنه أمر جيد على الصعيد الفني ويمنح كل فريق حقه.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الترجي التونسي في التاسعة مساء غدٍ، الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا
المدرب المساعد لـ الترجى يعلق على تطبيق تقنية الـVAR في نهائي إفريقيا..صور
المدرب المساعد لـ الترجى يعلق على تطبيق تقنية الـVAR في نهائي إفريقيا..صور
المدرب المساعد لـ الترجى يعلق على تطبيق تقنية الـVAR في نهائي إفريقيا..صور
المدرب المساعد لـ الترجى يعلق على تطبيق تقنية الـVAR في نهائي إفريقيا..صور
loading...

ترشيحاتنا

شاهد .. نجلاء فتحي تنهار في البكاء خلال جنازة زوجها حمدي قنديل

230 مشجعا تونسيا يصلون القاهرة لحضور مباراة الأهلي.. صور

مصطفى بكري: ترامب يعتمد على ابتزاز الأمة العربية.. فيديو

إطلالات نجوم ونجمات هوليوود في عيد الهالوين.. كيم كارداشيان تثير الجدل ..جينفير جارنر تتحول لساحرة شريرة ..وجاستين تيمبرليك في شوارع نيويورك بـbat man ..صور

وصفة سريعة لعلاج قمل الرأس

مذكرات حمدي قنديل تكشف عن تجربته الوحيدة فى مجال التمثيل

الرئيس البرازيلي الجديد يفجر مفاجأة بشأن إسرائيل

استبعاد نجم وسط الزمالك من تشكيل مواجهة وادي دجلة فى اللحظات الاخيرة

حيلة الآثار لإحباط بيع التابوت البطلمي أخفاه المتهمون بحظيرة مواشي.. صور

نجم الأهلى يغيب عن مواجهة الترجي

انفراد .. كواليس أخطر 24 ساعة قبل تعيين مهدى عبيد حكما لمباراة الأهلى والترجى

لحظة انفجار محول كهرباء ووفاة مهندس مصري بالكويت.. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرية القصر بالوادي الجديد.. تحفة معمارية تجسد فنون العمارة الإسلامية.. صور

توافد المشاركين في منتدى شباب العالم 2018 إلى شرم الشيخ.. صور

إطلالات نجوم ونجمات هوليوود في عيد الهالوين.. كيم كارداشيان تثير الجدل ..جينفير جارنر تتحول لساحرة شريرة ..وجاستين تيمبرليك في شوارع نيويورك بـbat man ..صور

قبل زيادة وزنها.. 20 إطلالة تكشف عن رشاقة آيتن عامر..صور

قوافل الداخلية الطبية توقع الكشف على 10 آلاف مواطن خلال شهر.. صور

فيديو

شاهد.. مراحل تصنيع عروس المولد من المصنع حتى المستهلك
أشرف الفيل: لا حياء في الدين.. خطأ يقع فيه كثيرون.. فيديو
هكذا نعى مصطفى بكري الإعلامي القدير حمدي قنديل
مصطفى بكري: ترامب يعتمد على ابتزاز الأمة العربية.. فيديو
فيديوجراف| عباس العقاد .. عملاق الفكر العربي بشهادة الإبتدائية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟