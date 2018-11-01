المدرب المساعد لـ الترجى يعلق على تطبيق تقنية الـVAR في نهائي إفريقيا..صور

عبر مجدي تراوي، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي، عن ارتياحه لتطبيق نظام الحكم المساعد «VAR» في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي، غدًا.



وأضاف تراوي، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي والترجي التونسي، أنه يتمنى أن يستفيد الفريق صاحب الحظ الأوفر من نظام «VAR» مؤكدًا على أنه أمر جيد على الصعيد الفني ويمنح كل فريق حقه.



ويلتقي الأهلي مع نظيره الترجي التونسي في التاسعة مساء غدٍ، الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا