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أخبار العالم

روسيا تعتزم إطلاق 35 صاروخا في 2019

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 05:21 ص
صدى البلد
صرح رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، اليوم الجمعة، بأن الوكالة أطلقت 17 صاروخا إلى الفضاء في عام 2018 وأنها تعتزم إطلاق 35 صاروخا في 2019 من بينهم 10 صواريخ ثقيلة.

وقال روغوزين لوكالة "سبوتنيك": إذا كنا قد أطلقنا هذا العام 17 صاروخا، فإننا سنطلق 35 صاروخا العام القادم، من بينهم 10 صواريخ ثقيلة".

وبحسب روغوزين، فإن مثل هذا العدد من إطلاق الصواريخ الثقيلة سيسمح لمركز خرونيتشيف [مصنع الصواريخ الثقيلة "بروتون" و"أنغار بالبدء في سداد ديون العقود المتأخرة.

يذكر أن صواريخ "أنغارا" الحاملة تعتبر معدات صديقة للبيئة، حيث تستخدم كيروسين وأوكسجين فقط دون استخدام غيبتيل، وهو أحد عناصر وقود الصواريخ السامة للغاية.

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