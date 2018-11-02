السيسي يبعث رسالة إلى العالم من شرم الشيخ يتصدر نشرة صباح البلد..فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" الذي تقدمه الإعلامية هند النعسانى المذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الجمعة، أبرز وأهم أخبار الصحف المحلية والعالمية.



وجاءت عناوين الأخبار المحلية على النحو التالي:



قبل انطلاق منتدى الشباب غدًا .. السيسى يبعث رسالة إلى العالم من شرم الشيخ.



مجلس الوزراء يقر لائحة قانون حقوق ذوى الإعاقة.



الأخبار تنفرد بنشر خطة تطوير مبادرة " مشروعك".



"وزير المالية": التوصل لاتفاق مع صندوق النقد بشأن أداء برنامج الإصلاح الاقتصادى.



البيئة: جمعنا 90% من قش الأرز المنتج فى 6 محافظات



بينما كانت أبرز الأخبار العالمية:



ترامب يتوعد المهاجرين غير الشرعيين.. ومخيمات بانتظارهم.

