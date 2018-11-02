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بين الناس

حصر أماكن تراكمات القمامة والمخلفات المتروكة منذ سنوات بالجيزة

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 11:29 ص
صدى البلد
محمد الصاحى
كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بحصر جميع أماكن تجمعات القمامة والتراكمات القديمة المتروكة منذ سنوات لرفعها من خلال خطط عمل ببرنامج يومي محدد والتأكد من عدم تكرار تجمع التراكمات مرة أخرى والمتابعة المستمرة للمناطق التى تم رفع المخلفات منها.

ووجه المحافظ، خلال اللقاء الذى عقده مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بحضور اللواء علاء بدران السكرتير المساعد للمحافظة، بتقسيم الأحياء إلى قطاعات وتعيين مشرف نظافة بكل قطاع يكون لديه مسئولية كاملة عن رفع اى مخلفات واقعة بنطاق عمله على الفور والتعاون مع القطاعات المجاورة فى رفع أى مخلفات عن طريق المعدات والعمالة.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالرد على المشكلات الواردة عبر الواتس اب بمنظومة الشكاوى الحكومية الخاصة بالنظافة والاشغالات واى مظاهر تمثل معوقات تواجه المواطنين بنطاق الأحياء والمراكز والمدن، موجها بسرعة النظر إلى المشكلات وحلها خلال ساعتين على الأكثر.

كما وجه المحافظ بتفعيل منظومة الجمع السكنى من المنازل ومتابعة تراخيص المباني والتأكد من قيام اصحاب التراخيص بوضع لافتة إعلانية مدون عليها بيانات التراخيص والاشتراطات البنائية للمبنى والتأكد من وجود المهندس المشرف على الأعمال بالموقع طبقا للقانون وفي حالة وجود مخالفة للعقار يتم التعامل معه وازالته على الفور.
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