حصر أماكن تراكمات القمامة والمخلفات المتروكة منذ سنوات بالجيزة

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بحصر جميع أماكن تجمعات القمامة والتراكمات القديمة المتروكة منذ سنوات لرفعها من خلال خطط عمل ببرنامج يومي محدد والتأكد من عدم تكرار تجمع التراكمات مرة أخرى والمتابعة المستمرة للمناطق التى تم رفع المخلفات منها.





ووجه المحافظ، خلال اللقاء الذى عقده مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بحضور اللواء علاء بدران السكرتير المساعد للمحافظة، بتقسيم الأحياء إلى قطاعات وتعيين مشرف نظافة بكل قطاع يكون لديه مسئولية كاملة عن رفع اى مخلفات واقعة بنطاق عمله على الفور والتعاون مع القطاعات المجاورة فى رفع أى مخلفات عن طريق المعدات والعمالة.





وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالرد على المشكلات الواردة عبر الواتس اب بمنظومة الشكاوى الحكومية الخاصة بالنظافة والاشغالات واى مظاهر تمثل معوقات تواجه المواطنين بنطاق الأحياء والمراكز والمدن، موجها بسرعة النظر إلى المشكلات وحلها خلال ساعتين على الأكثر.



