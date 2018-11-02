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السكة الحديد: إعادة تشغيل 11 قطارا وتعديل بالمواعيد بدءًا من غد.. فيديو

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 03:29 م
صدى البلد
آيات أحمد
قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إنه منذ بداية العام الدراسى شهدت خطوط السكة الحديد زحام شديد من جانب الطلبة بسبب ارتفاع أسعار وسائل المواصلات العامة بالمقارنة بأسعار السكة الحديد، لافتاَ إلى أنه تم الدفع وإعادة تشغيل 33 قطارا لاحتواء التكدس والزحام.

وأضاف، رئيس هيئة السكة الحديد، فى مداخلة هاتفية على فضائية " اكسترا نيوز"، أن الزحام مازال موجود خاصة فى خطوط المناشى وايتاى البارود والصالحية والزقازيق، مؤكدًا أنه سيتم اعادة دراسة تشغيل بعض القطارات لتخفيف التكدس الشديد فى بعض القطارات.

وأشار إلى أنه سيتم إعادة تشغيل 11 قطارًا وتعديل مواعيد قطارات بخطوط الوجه البحري من الغد، منهم 3 قطارات متميزة.
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