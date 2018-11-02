مقتل الأب الروحي لحركة طالبان على يد مسلحين في باكستان

قال مصدران، اليوم الجمعة، إن مولانا سميع الحق الذي يعرف بأنه الأب الروحي لحركة طالبان بسبب تعليمه بعض أبرز قادة الحركة الإسلامية الأفغانية قتل رميا بالرصاص في مدينة باكستانية.



وأوضح نائبه يوسف شاه وأحد أقاربه ان مسلحين مجهولين أطلقوا النار على سميع الحق الذي يدير مدرسة إسلامية في شمال غرب باكستان.



وأضاف أنه كان يزور العاصمة إسلام آباد هذا الأسبوع لكن لم تتضح تفاصيل أخرى عن عملية إطلاق النار التي قتل فيها.



وقالت بعض وسائل الإعلام المحلية إنه كان في مدينة راولبندي المجاورة عندما قتل.