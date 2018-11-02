ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مقتل الأب الروحي لحركة طالبان على يد مسلحين في باكستان

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 06:24 م
سميع الحق الزعيم
سميع الحق الزعيم الروحي لطالبان
رويترز
قال مصدران، اليوم الجمعة، إن مولانا سميع الحق الذي يعرف بأنه الأب الروحي لحركة طالبان بسبب تعليمه بعض أبرز قادة الحركة الإسلامية الأفغانية قتل رميا بالرصاص في مدينة باكستانية.

وأوضح نائبه يوسف شاه وأحد أقاربه ان مسلحين مجهولين أطلقوا النار على سميع الحق الذي يدير مدرسة إسلامية في شمال غرب باكستان.

وأضاف أنه كان يزور العاصمة إسلام آباد هذا الأسبوع لكن لم تتضح تفاصيل أخرى عن عملية إطلاق النار التي قتل فيها.

وقالت بعض وسائل الإعلام المحلية إنه كان في مدينة راولبندي المجاورة عندما قتل.
loading...

ترشيحاتنا

هاني الناظر يحذر من عادات خطيرة تصيبك بالسرطان

حكاية حمدي قنديل مع الدجالين.. معمول له عمل واتعالج بسيجارة

في عيد ميلادها.. تعرف على عدد أزواج ندى بسيوني

الأهلي فاز على الترجي 7 مرات في 18 مباراة.. من يفوز هذه المرة؟

مفاجأة.. سبب غير متوقع لـ أزرار الكتف بالجواكيت

الرئيس السيسي ينعى شهداء المنيا.. ويؤكد: عازمون على مكافحة الإرهاب الأسود

وكالة أمريكية تحذر: الشرق الأوسط قد يشهد حربا الأسبوع المقبل

عدسة صدى البلد مع جماهير الأهلي في القطار قبل لقاء الترجي

الأعلى للإعلام: معاقبة الوسائل المخالفة لكود الحوادث الإرهابية

البنات يرفعن شعار لا للـ هئ.. حكايات أنثوية عن رخامة الشباب أثناء قيادتهن

الكنيسة تعلن أسماء 5 من مصابي حادث المنيا الإرهابي

وصول أول رحلة سياحية من ميونخ مباشر إلى مرسى علم.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. موسم قطف الزيتون بعيون أهالي رام الله: رمز النضال

شاهد.. جماهير الأهلي على الصحراوي قبل مباراة النهائي الأفريقي

غادة والي: مشروع مودة يبدأ بأعلى 3 محافظات في معدلات الطلاق.. صور

شاهد.. الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الصحابة في شرم الشيخ

شاهد .. استمرار توافد المشاركين في منتدى شباب العالم 2018

فيديو

مشاهدة مباراة الاهلي والترجي التونسي في نهائي ابطال افريقيا ..بث مباشر
بيراميدز يتقدم على الاتحاد بهدف في الشوط الأول .. فيديو
الصحة ترد على خضوع وفود منتدى شباب العالم لفحص فيروس سي..فيديو
هالة زايد تكشف آخر استعدادات الصحة لاستقبال منتدى الشباب..فيديو
المالكي: إيران تدعم جماعات الإرهاب في لبنان واليمن بالصواريخ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟