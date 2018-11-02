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رياضة

عقوبات مغلظة من الكاف على الترجي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 08:03 م
صدى البلد
عمرو الحلواني
أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف عقوبة مغلظة على الترجي التونسي قبل ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها بعد قليل بملعب برج العرب .

ووقع الكاف عقوبة مالية قدرها 300 ألف دولار، مباراتين دون حضور جمهوره مع تأجيل تنفيذ ذلك، بالإضافة إلى دراسة طلب من "كاف" بإجراءات أمنية صارمة من مسؤولي الفريق التونسي يوم 9 نوفمبر بمباراة العودة وايضًا الكاف يدرس إخلاء "مدرج الفيراج" الخاص باولتراس الترجي وتخصيص الجهة اليمنى منه لجماهير الأهلي.

وجاءت عقوبة الكاف على الترجى بعد أحداث الشغب التي شهدتها مباراة إياب الدور قبل النهائي أمام أول أغسطس الانجليزية.
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