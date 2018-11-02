توفيق عكاشة: زيارات الرئيس السيسي الخارجية مدروسة ومخططة

شن الإعلامي توفيق عكاشة، هجوما شرسا على القنوات الإخوانية التي تبث من تركيا، قائلا:" القنوات الإخوانية التركية لا تمتلك أي نوع من أنواع الفكر، وبيقبضوا من قطر عشان يطلعوا يشتموا في مصر، ويحاولون إحباط معنويات الشعب المصري، وتدمير الإنتماء الوطني وتحويل المواطن إلى ساخط وناقم على وطنه".



وأضاف عكاشة في برنامجه " مصر اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، قائلا:" زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجية مدروسة ومخططة لإعادة قوة التوازن في العلاقات المصرية العالمية استراتيجيا، وذلك ظهر في شراكة مصر مع روسيا وألمانيا وأمريكا والصين في مختلف المجالات".



وتابع: "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أخطر رؤساء الولايات المتحدة في تاريخ أمريكا".