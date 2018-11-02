ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

توفيق عكاشة: زيارات الرئيس السيسي الخارجية مدروسة ومخططة

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 09:37 م
توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
هاني حسين
شن الإعلامي توفيق عكاشة، هجوما شرسا على القنوات الإخوانية التي تبث من تركيا، قائلا:" القنوات الإخوانية التركية لا تمتلك أي نوع من أنواع الفكر، وبيقبضوا من قطر عشان يطلعوا يشتموا في مصر، ويحاولون إحباط معنويات الشعب المصري، وتدمير الإنتماء الوطني وتحويل المواطن إلى ساخط وناقم على وطنه".

وأضاف عكاشة في برنامجه " مصر اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، قائلا:" زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجية مدروسة ومخططة لإعادة قوة التوازن في العلاقات المصرية العالمية استراتيجيا، وذلك ظهر في شراكة مصر مع روسيا وألمانيا وأمريكا والصين في مختلف المجالات".

وتابع: "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أخطر رؤساء الولايات المتحدة في تاريخ أمريكا".
loading...

ترشيحاتنا

النائب العام يكلف نيابتي المنيا وأمن الدولة بالتحقيق في حادث المنيا الإرهابي

حلا شيحة تهنئ عمرو يوسف بمولوده الجديد

طريقة تحضير المسقعة بالبشاميل كالمحترفين

حسام حسن يعلن التشكيل الأساسى لبيراميدز فى مواجهة الاتحاد

مساعد وزير الدفاع الروسي يهدي ضابطا مصريا قبعته العسكرية لهذا السبب

الأهلي والترجي.. مدرب التوانسة يهاجم حكم المباراة

أول جريمة قتل في القارة القطبية.. أبطالها عالمان روسيان

بعد أيام من القبض على الفاعل.. اكتشاف طرد مشبوه لملياردير معارض لترامب

الأهلي يطلب ارتداء شارات سوداء في مباراة الترجي حدادا على شهداء المنيا

توفيق عكاشة: زيارات الرئيس السيسي الخارجية مدروسة ومخططة

الكنيسة تعلن أسماء 7 شهداء في المنيا بينهم 6 من عائلة واحدة

كلوب يعلن موقف محمد صلاح من مباراة ليفربول وأرسنال

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير المسقعة بالبشاميل كالمحترفين

بريزنتيشن تجهز مدخلا خاصا لاستقبال لاعبي الأهلي قبل لقاء الترجي.. صور

شاهد.. موسم قطف الزيتون بعيون أهالي رام الله: رمز النضال

شاهد.. جماهير الأهلي على الصحراوي قبل مباراة النهائي الأفريقي

غادة والي: مشروع مودة يبدأ بأعلى 3 محافظات في معدلات الطلاق.. صور

فيديو

الأهلي يتقدم على الترجي التونسي بهدف وليد سليمان بالشوط الأول.. فيديو
توفيق عكاشة: زيارات الرئيس السيسي الخارجية مدروسة ومخططة
وليد سليمان يسجل الهدف الأول للأهلي أمام الترجي.. فيديو
مساعد وزير الدفاع الروسي يهدي ضابطا مصريا قبعته العسكرية لهذا السبب
عكاشة: مصر أعادت بناء الخريطة السياسية العالمية وفق مصلحتها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب؟

هل تؤيد نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب؟