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محافظات

محافظ الغربية عن حادث المنيا: تماسك شعب مصر ووحدته الوطنية ثابتان

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 09:44 م
محافظ الغربية ينعى
محافظ الغربية ينعى شهداء المنيا
احمد علي
نعى اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، شهداء الوطن من الأخوة المسيحيين، الذين اغتالتهم يد الإرهاب، اليوم، في حادث المنيا الأليم.

وتقدم "السعيد" بخالص العزاء لأسر الشهداء ولقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وللمصريين، فى هذا المصاب الأليم، مؤكدا أن مثل هذه الأحداث الإرهابية الخسيسة لن تنال من تماسك شعب مصر ووحدته الوطنية، وإصراره على مواصلة مسيرة البناء والتنمية.

وتمنى محافظ الغربية لمصابي هذا الحادث الغاشم، الشفاء العاجل، مؤكدا أن مرتكبى هذا العمل الإرهابى الجبان تجردوا من أدنى معانى الإنسانية وهم بعيدون كل البعد عن تعاليم الأديان التى تدعو إلى التعايش والسلام ونبذ العنف والكراهية.

واستهدف هجوم إرهابي، حافلتين، اليوم الجمعة، تقلان عددًا من المواطنين الأقباط، المتجهين إلى دير الأنبا صموئيل بالمنيا، مما أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين.
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