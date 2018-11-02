محافظ البحيرة: حادث المنيا الإرهابي يتنافى مع كل الأعراف الدينية

نعى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، شهداء حادث المنيا الإرهابي، والذي استهدف اليوم الجمعة حافلة تقل عددًا من الأخوة الأقباط المتجهين لدير الأنبا صموئيل بالمنيا.



وأكد محافظ البحيرة أن هذا العمل الإرهابي يتنافى مع كل الشرائع والقيم والأعراف الدينية والإنسانية، مشيرًا إلى أن هذا الحادث لن يزيدنا إلا إصرارا على مواجهة الإرهاب الأسود، واستكمال مسيرة البناء والتنمية.



وكان أتوبيس يقل عددا من الأقباط تعرض لهجوم ارهابى بالقرب من دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا، نتج عنه استشهاد ٧ وإصابة ١٢ آخرين.

