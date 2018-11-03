أصعب 8 بقع تعاني منها ربات البيوت وكيفية التخلص منها

تعاني الكثير من ربات المنزل من حدوث بقع فى أثاث المنزل أو الملابس والمفروشات ،لذلك كشف موقع howstuffworks ،عن أصعب 8 بقع يمكن أن تتعرض لها ربة المنزل وكيفية التخلص منها سريعا بدون الأضرار بالأثاث أو المفروشات.





بقع الشاي

نشرب الشاي يوميا، وربما أكثر من مرة في اليوم، لذلك احتمالات وقوعه على الأثاث أو الملابس ليست قليلة، ويمكننا التخلص منه بطريقتين:

- فرك بقع الشاي المبللة فور حدوثها بكمية سخية من صودا الخبز، إذ يمكنها سحب اللون، ومن ثم يشطف المكان بماء بارد.

- شطف بقعة الشاي بالماء البارد من الجزء الخلفي لها لمدة 5 دقائق بتسليط الماء عليها، ما يساعد على خروج اللون سريعا، ثم وضع أي منظف سائل عليها لمدة 30 دقيقة، ثم تشطف مجددا.





بقع طلاء الأظافر

قد يقع طلاء الأظافر منك أو من أطفالكِ على كراسي "الأنتريه"، كل ما عليكِ وضع ملعقة من مزيل طلاء الأظافر "أسيتون" وربع ملعقة مياه مع الخلط جيدا، وإسقاط قطعة قطن بالسائل حتى تتشربه، ونعصرها نصف عصره ثم نضعها على البقعة حتى تتشبع بالأسيتون دون فرك، حتى لا يتضرر القماش. ستلاحظين أن اللون بدأ في الانتقال للقطنة.. كرري هذه الخطوة حتي يختفي تماما.





بقع أحمر الشفاه

يعتبر أحمر الشفاه من أصعب البقع التي يجب إزالتها فورا نظرا لوجود العديد من الألوان والتركيبات الصناعية المعقدة به، ولكن تختلف طرق إزالته باختلاف نوع القماش.. إذا كانت البقعة على ثوب مصنوع من الكشمير أو الصوف أو الحرير، فمن الأفضل اختيار التنظيف الاحترافي.





أما لباقي الأقمشة فتوضع القطعة المصابة بالبقعة على فوطة نظيفة أو منديل ورقي قوي، ونضيف عليها من الخلف صابونا سائلا مزيلا للدهون، مع فرك المنطقة بعناية باستخدام فرشاة أسنان نظيفة، ثم توضع في الغسالة كما هي في دورة غسيل معتادة.





بقع الأطعمة

عند تساقط أي من الأطعمة أو المشروبات على أثاث المنزل أو حتى الملابس، كل ما عليكِ هو استخدام اسبراي الشعر ورشه على البقع فور حدوثها مباشرة، فيعمل على تجفيفها وبعد دقائق ستلاحظين جفافها، ما يساعد على نزعها وتقشيرها بسهولة.





بقع الحبر

يعتبر الحبر من البقع الصعبة التي تفسد الملابس أو حتى أثاث المنزل بفعل الأطفال. لا تبحثي كثيرا عن الحل، واستخدمي عبوة كحول من الصيدلية ورشيها على قطعة قطن واضغطي بها على بقع الحبر حتى يتشبع القماش به ويمتص الحبر، كل هذا دون فرك حتى لا يتضرر القماش.





بقع الدم

يعتبر أفضل وسيلة للتخلص من بقع الدم من الأقمشة عامة سواء كانت ملابس أو أثاث هو مزيج الملح والماء البارد، فيخلطا جيدا ويتركا على البقعة، ولكن فور حدوثها قبل أن تجف، ولمدة لا تقل عن ربع ساعة، ثم يشطف مكان البقعة بماء بارد وليس ساخنا للتخلص التام من البقعة الدموية.





بقع الزيت

قد يقع بعض الطعام على الملاس أو المفروشات، ما يترك موضعه بقع زيت دهنية واضحة يمكن التخلص منها من خلال وضع سائل غسيل الصحون مباشرة على البقعة، ثم يغسل في الغسالة بالشكل العادي ولكن على درجة حرارة عالية، يمكن تكرار العملية إذا لزم الأمر.





الأوساخ

قد يتغير لون قماش الأثاث مع زيادة بقع وأوساخ الاستخدام والتصاق الأتربة به، عليكِ إزالة هذه البقع بسهولة بطريقتين:

- استخدام كمية مناسبة من معجون حلاقة الرجال ووضعه على فرشاه حلاقة قديمة حتى تتمكني من توزيعه وتغطية البقع باستخدام الفرشاة، ولكن دون فرك، واتركيه لمدة نصف ساعة، ثم أحضري فوطة نظيفة غير مستخدمة قبل ذلك وبليها بالمياه، ثم اعصريها نصف عصرة، ويمسح بها المعجون. وتكرر الخطوة حتى تنتهي كل البقع.



