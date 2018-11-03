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منوعات

ملياردير سويسري يتعهد بدفع مليار دولار لإنقاذ الأرض

السبت 03/نوفمبر/2018 - 09:22 ص
صدى البلد
أ ش أ
تعهد الملياردير السويسري هناسيورج فايس بدفع مبلغ مليار دولار أمريكي تجاه جهود إنقاذ كوكب الكرة الأرضية.

وقال فايس، في رسالة مفتوحة في صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إنه سيتم إصدار المال خلال العقد القادم من خلال مؤسسة "فايس" الخاصة به، وسيذهب إلى المساعدة في تسريع الحفاظ على الأراضي والمحيطات في جميع أنحاء العالم.

ويأمل فايس، 83 عاما، السويسري المولد، في أن تساعد الأموال في الحفاظ على 30% من سطح الأرض بحلول عام 2030 وفقا لموقع "ذا لوكال" الإخباري الأوروبي.
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