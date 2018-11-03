بايرن ميونخ يبحث عن الصدارة أمام فرايبورج بالدوري الألماني

يستضيف فريق بايرن ميونخ، نظيره فرايبورج، اليوم، السبت، الساعة الرابعة والنصف، على ملعب "أليانز آرينا"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الألماني "بوندسليجا".



ويسعى بايرن ميونخ في مباراة اليوم، لتحقيق الفوز على فرايبورج، من أجل خطف النقاط الثلاث، وتضييق الخناق على بوروسيا دورتموند الذي يحتل صدارة الدوري الألماني.



ولعب الفريق البافاري 9 مباريات في البوندسليجا حتى الآن وتمكن من الفوز في 6 مباريات وخسر مباراتان وتعادل مباراة.



ويحتل البايرن وصافة الدوري الألماني برصيد 19 نقطة، خلف بوروسيا دورتموند الذي يتصدر البوندسليجا برصيد 21 نقطة.