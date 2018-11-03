بروسيا دورتموند يسعى للسيطرة على صدارة البوندسليجا أمام فولسبورج

يحل فريق بوروسيا دورتموند ضيفًا على نظيره فولفسبورج، اليوم، السبت، الساعة الرابعة والنصف مساءً، على ملعب "فوكسفاجن أرينا"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الألماني "بوندسليجا".



ويسعى دورتموند لتحقيق الفوز على فولفسبورج في مباراة اليوم، من أجل خطف النقاط الثلاث والسيطرة على صدارة الدوري الألماني.



ولعب بوروسيا 9 مباريات في البوندسليجا حتى الآن وتمكن من الفوز في 6 مباريات وتعادل في ثلاث.



ويتصدر دورتموند جدول ترتيب فرق الدوري الألماني برصيد 21 نقطة، متفوقًا على بايرن ميونخ الوصيف بـ 3 نقاط، بينما يحتل فولسبورج المركز الهاشر برصيد 12 نقطة.