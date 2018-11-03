استقرار أسعار الأسمنت في الأسواق المحلية اليوم السبت

استقرت أسعار الأسمنت في الأسواق المحلية، مع بداية تعاملات اليوم، السبت، وبلغ متوسط سعر الأسمنت المسلح 900 جنيه للطن ووصل متوسط سعر الأسمنت المسلح إلى 1000 جنيه للطن.



وبلغ سعر أسمنت أسوان 870 جنيهًا للطن، وسعر أسمنت العسكري 875 جنيهًا للطن، وأسمنت التعمير 883 جنيهًا للطن، وسجل سعر أسمنت المهندس 988 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي 1000 جنيه للطن، ومتوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 878 جنيهًا، وسعر أسمنت جنوب الوادي 873 جنيهًا، وأسمنت سيناء 870 جنيهًا، وأسمنت العسكري بني سويف 863 جنيهًا، وسجل أسمنت أسوان 885 جنيهًا.



وبلغ متوسط سعر الأسمنت المخلوط 858 جنيهًا للطن، وسعر أسمنت النخيل 858 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت الواحة 858 جنيهًا للطن.



ووصل متوسط سعر الأسمنت الأبيض إلى 1800 جنيه، وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 1800 جنيه، وسوبر سيناء 1750 جنيهًا، ورويال العادة 1770 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر الواحة الأبيض 1800 جنيه للطن.



وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 1000 جنيه للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 995 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس سي ووتر 990 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 1030 جنيهًا للطن.