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أخبار العالم

أرمينيا: سنحافظ على علاقات خاصة مع إيران رغم العقوبات الأمريكية

السبت 03/نوفمبر/2018 - 02:49 م
رئيس وزراء ارمينيا
رئيس وزراء ارمينيا مع مستشار الرئيس الامريكي للأمن القومي
على صالح
قال رئيس الوزراء الأرميني بالإنابة نيكول باشيانيان إنه أكد لمستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون الأسبوع الماضي أن أرمينيا ستواصل مصالحها الوطنية وستحافظ على علاقات خاصة مع جارتها إيران.

وفي حديثه أمام البرلمان الأرميني، قال باشينيان إنه أبلغ بولتون عندما زار يريفان الأسبوع الماضي أن أرمينيا دولة غير ساحلية لا تربطها علاقات دبلوماسية مع أي من تركيا أو أذربيجان المجاورة، لذا يجب أن تحتفظ بعلاقات خاصة معها كجارتين تتمثل العلاقة بينهما مثل علاقة إيران وجورجيا - والتي قيل إنها بوابات أرمينيا الوحيدة إلى العالم الخارجي.

وأضاف: "أعيد التأكيد على الموقف القائل بأنه ينبغي أن تكون لدينا علاقات خاصة مع إيران وجورجيا والتي ستكون بعيدة التأثير الجغرافي بقدر الإمكان".

وتابع: "قد تمت صياغة هذا الموقف بشكل واضح خلال اجتماعي مع بولتون، وأعتقد أن موقف أرمينيا كان واضحًا ومفهومًا وحتى مقبولًا لممثلي الوفد الأمريكي".

وزار بولتون دول القوقاز الأرمينية وجورجيا وأذربيجان الأسبوع الماضي جزئيًا للدفع بالامتثال للجزاءات التي تعيد الولايات المتحدة فرضها على قطاعي النفط والمالية الإيرانيين في 5 نوفمبر بعد انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية في عام 2015 في أبريل.

وفي مقابلة مع خدمة التليفزيون الأرميني، قال بولتون إنه أخبر باشينيان بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستفرض عقوبات ضد إيران بشدة.

وأضاف بولتون: "ستكون قضية مهمة، ومن الواضح أننا لا نريد أن نسبب أضرارًا لأصدقائنا في هذه العملية".
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