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مرأة

إطلالة أنيقة لـ روجينا على إنستجرام.. صور

السبت 03/نوفمبر/2018 - 03:06 م
صدى البلد
رنا عصمت
نشرت الفنانة روجينا صورًا جديدة لها، فى أحدث إطلالة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لموقع الصور والفيديوهات "الإنستجرام".

وأطلت روجينا بإطلالة كاجوال أنيقة، حيث ارتدت بنطلون جينز ممزق من الركبة، ونسقت معه جاكيت جينز ذات اللون الفاتح، مع حذاء أنيق باللون الأسود، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها الانستجرام.

واعتمدت على شعرها البني القصير، والتي كانت إطلالتها من مصفف الشعر كريم ماهر، ووضعت مكياجا جذابا ارتكز على أحمر الشفاه باللون الأحمر، من خبير التجميل أحمد عبد الرازق، وأكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات الرقية.
إطلالة أنيقة لـ روجينا على إنستجرام.. صور
إطلالة أنيقة لـ روجينا على إنستجرام.. صور
إطلالة أنيقة لـ روجينا على إنستجرام.. صور
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