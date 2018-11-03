ضبط تشكيل عصابي متخصص في سرقة المحال التجارية بالغربية.. فيديو

تمكنت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة المحال التجارية بمدينة طنطا وإعادة المسروقات.



تبلغ قسم شرطة ثان طنطا من "محمد م.أ" سن 32 ، صاحب إحدى المقاهى بدائرة القسم، ومقيم دائرة قسم شرطة أول طنطا باكتشافه سرقة بعض المحتويات من داخل المقهى الخاص به عباره عن "شاشه - سماعات – ريسيفر".



تم تشكيل فريق بحث جنائي بمديرية أمن الغربية لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.. أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة، إبراهيم. ح .م، س22 "عاطل" ومقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا "له معلومات جنائية" والسابق ضبطه فى عدد 4 قضايا " شروع فى قتل ضرب – مخدرات" آخرهم قضية " ضرب "، و محمد .ع. هـ ، س22 "عاطل" ومقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا "له معلومات جنائية"والسابق ضبطه فى عدد 10 قضايا "سرقة بالإكراه - تجمهر – حريق عمد- إستعرض قوة- عاهة- ضرب" آخرهم قضية" عاهة"، ومصطفى. م.هـ ، س 26 "عاطل" ، حيث كونوا فيما بينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة المحال التجارية بمدينة طنطا والقرى المجاورة.



تم تقنين الإجراءات وضبط المتهمين حال استقلالهم إحدى السيارات بدون لوحات معدنية،وبحوزة المتهم الأول سلاح نارى عبارة عن "طبنجة معدلة"و قناع وجه، بحوزة المتهم الثانى سكين - قناع وجه، وبحوزة المتهم الثالث سكين - قناع وجه وبالكشف على السيارة تبين أنها مُبلغ بسرقتها،وبتفتيشها عثر بداخلها على عتلة حديدية.



وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات، أقروا بصحتها، وأن حيازتهم للسلاح النارى والأسلحة البيضاء بقصد الدفاع عن النفس، وقيامهم بارتداء الأقنعة للتخفي أثناء إرتكاب الوقائع وأضافوا بقيامهم بسرقة السيارة سالفة الذكر، وإستخدامها فى إرتكاب وقائع السرقات والأداة المضبوطة العتلة الحديدية لكسر الأقفال والأبواب للمحال التجارية.



واستكمال مناقشتهم اعترفوا بارتكابهم 14 واقعة "سرقة محتويات محال تجارية" بنطاق دائرتى قسم شرطة أول وثانى طنطا ومركز شرطة طنطا..وأضافوا أنهم قاموا بالتصرف فى المسروقات بالبيع للمدعو "محمد م.ف"، س49 "صاحب إحدى المحال الكائنة بدائرة قسم شرطة أول طنطا تم ضبطه، وتم ضبط المسروقات بحوزته وتبين أن"لديه معلومات جنائية"مسجل شقى خطر تحت رقم فئة "ب "فرض سيطره "والسابق ضبطه فىعدد 19 قضيه "مخدرات – قتل- سلاح أبيض – ضرب – ضرب أفضى إلى موت آخرهم قضية "مخدرات".. وبمواجهته إعترف بشرائه المسروقات من المتهمين وعلمه أنها من متحصلات سرقة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

