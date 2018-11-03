منع رونالدينهو وشقيقته من السفر والتحفظ على جوازهما بسبب 2.3 مليون دولار

قررت العدالة البرازيلية التحفظ على جواز السفر الخاص بلاعب كرة القدم السابق رونالدينهو غاوتشو وشقيقته، بسبب عدم سداده غرامة فرضت عليهما منذ 2015.



وأدين الشقيقان عام 2015 بإنشاء منصة للصيد في بحيرة جوايبا، في بورتو أليجري عاصمة مدينة ريو جراندي دي سولفي جنوب البرازيل.



وتعد هذه المنطقة محمية طبيعية، ولم يمتلك الشقيقان رخصة حينها عندما قاما بإنشاء هذه المنصة، وفقا لبيان صادر عن قضاء مدينة ريو جراندي دي سول.



وألزم الحكم الصادر عام 2015 الشقيقين بدفع غرامة مالية قدرها 8.5 مليون ريال برازيلي أي حوالي 2.3 مليون دولار ولكن لم تسدد هذه الغرامة حتى الوقت الحالي.