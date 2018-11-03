خالد أبو بكر يدعو لاستضافة أسر ضحايا حادث المنيا بمنتدى شباب العالم

طالب الإعلامى خالد أبو بكر، القائمين على المنتدى العالمى للشباب، باستضافة أسر وأهالى ضحايا الحادث الإرهابى الذى استهدف حافلة تنقل مجموعة من الأقباط الأبرياء العزل من زوار دير الأنبا صموئيل بالمنيا.





وأضاف "أبو بكر" خلال البث المشترك لقناتى الحياة وON E من قلب مدينة شرم الشيخ، لمتابعة وتغطية فعاليات المنتدى، أن الحادث أثر على قلوب المشاركين بالمنتدى، قائلا:"أدعو كل القائمين على هذا المنتدى أن يكون ضيوف المنتدى العام القادم أهالى ضحايا هذا الحادث.. فنحن نشعر بحزنكم وبكائكم، وربنا جعل الصبر نعمة من عنده، وندعو الله أن تتغلبوا على أحزانكم وتكونوا ضيوفًا على المنتدى العام القادم".



