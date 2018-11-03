حبس مدير أعمال محمد رمضان لاتهامه بقتل سوداني واصابة زوجة الاسطورة و 3 آخريات

كشفت تحريات الاجهزة الامنية بالجيزة تفاصيل مصرع سوداني واصابة تايلنديتين في تصادم مع سيارة مدير اعمال الفنان محمد رمضان علي الطريق الدائري .



واشارت التحريات والتحقيقات انه اثناء قيادة مدير أعمال الفنان محمد رمضان، سيارة ملاكي بصحبة زوجة الفنان وصديقتها، إصطدم بسيارة أخري يقودها سوداني الجنسية.



أضافت التحقيقات أن الحادث أسفر عن مصرع قائد السيارة سوداني الجنسية وكانت ترافقه فتاتان من دولة تايلند كما اسفر عن إصابة زوجة الفنان محمد رمضان وصديقتها بإصابات طفيفة.



وأمرت نيابة إمبابة وكرداسة، بحبس مدير أعمال رمضان، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالقتل والإصابة الخطأ، واستمعت لأقوال المصابين في الحادث، كما صرحت بدفن المتوفي بعد اخطار السفارة السودانية.

