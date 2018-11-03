سيتي إيدج تطلق مشروع "زاهية" بالمنصورة الجديدة على 1500 فدان والأسعار تبدأ من 24 ألف جنيه

نظمت شركة سيتي إيدج للتطوير العقارى - المملوكة للدولة- إحتفالية بمناسبة إطلاق مشروع "زاهية" بمدينة المنصورة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور كمال شاروبیم؛ محافظ الدقھلیة وعدد من قيادات المحافظة واحيته الفنانة أصالة.



وألقي الدكتور كمال شاروبیم؛ محافظ الدقھلیة كلمته أعرب فيها عن سعادته باطلاق مشروع "زاهية" بالمنصورة الجديدة والتى تبلغ مساحتها نحو 7000 فدان و انه تم بالفعل البدء فى اعمال رفع كفاءة و توسعة الطرق المؤدية الى المدينة الجديدة.



و أضاف ان المنصورة الجديدة ستحقق طفرات إقتصادية و تنموية للمحافظة فى العديد من المجالات، حيث تستهدف استيعاب نحو 700 الف نسمة وتوفر الاف من فرص العمل لابناء الدقهلية.



من جانبه قال المهندس محمد الألفي رئیس مجلس إدارة سیتي ایدج للتطویرالعقاري، ان المنصورة الجديدة هى واحدة من المدن التابعة الى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ويعد انشاء المدينة استكمالا لدور الهيئة فى تنفيذ خططها التنموية بانشاء مدن جديدة وتطوير المدن القائمة ودعمها ومدها بكافة المرافق والطرق.



ومن ناحيته قال عمرو القاضي؛الرئیس التنفیذي لشركة سیتي إیدج للتطویر العقارى، أن "إطلاق مشروع "زاهية هو استمرار لمسيرة نجاح الشركة منذ نشاءتها. وفخورون بالتعاون المثمر مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى طرح مشاريع ومنتجات جديدة للسوق المصرى وفى مناطق تنموية جديدة. ونحن نستهدف خلال الفترة القادمة التسويق الخارجى لهذة المشروعات الفريدة لجذب الاستثمارات الاجنبية و تعريف العالم بعوائد ومميزات الاستثمار العقارى فى مصر.



واضاف ان مساحة "زاهية" تبلغ حوالى 1500 فدان فى قلب مدينة المنصورة الجديدة. و تضم فيلات فاخرة كاملة التشطيب على اعلى مستوى ، مصممة على الطراز الكلاسيكى و اخرى مصممة على الطراز الحديث بمساحات من 290 الى 820 متر. و كذلك ابراج بإرتفاع 28 دور بإطلالة مباشرة على البحر و تضم وحدات مساحات من 135 الى 350.



و لفت الى ان أسعار وحدات بالأبراج بـ زاهية تبدأ من 24 ألف جنيه مصرى للمتر كامل التشطيب، وأسعار الفيلات تبدأ من 4.6 مليون جنيه مصرى, وتتميز بطرق سداد مختلفة تصل الى سبع سنوات. وسيتم طرح عدد 300 وحدة سكنية كمرحلة اولى للبيع كذلك عدد من الفرص الاستثمارية الغير سكنية مثل التجارية، الطبية، والتعليمية.



كما تضم مدينة المنصورة الجديدة عدد من الانشطة الاستثمارية فى مختلف المجالات و كان قد تم تخصيص 76 فدان لجامعة المنصورة و40 فدان للقرية الذكية و40 فدان لجامعة النهضة كذلك تضم المدينة منطقة لوجيستية وخدمية، جامعات، مراكز بحثية علمية، مدينة طبية، ومناطق صناعات تكنولوجية.



واشار، القاضي الى انه من المنتظر أن يضع مشروع زاهيه تعريفًا جديدًا للسكن والاستمتاع بالحياة في منطقة الدلتا بأكملها، لتصبح "زاهية" نموذجًا للتنمية العمرانية الحديثة في كافة محافظات مصر.