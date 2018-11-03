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فن

محمد حماقي يحيي حفل الكريسماس في القرية العالمية بـ دبي

السبت 03/نوفمبر/2018 - 11:51 م
صدى البلد
سعيد فراج
يستعد الفنان محمد حماقي لإحياء حفل غنائي ساهر له بالقرية العالمية بمدينة دبي الإماراتية يوم 28 ديسمبر المُقبل، ضمن فعاليات حفلات الكريسماس التي تقام أواخر الشهر المُقبل، والأول من يناير. 

وينتظر أن يقدم محمد حماقي خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل وأروع أغانيه القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور، ومن المرجح أن يفاجئ جمهوره بإحدى أغاني ألبومه الجديد المرتقب طرحه. 

وعلى جانب آخر، انتهي محمد حماقي ، من تسجيل أغنيات ألبومه الجديد المقرر طرحه أوائل شهر ديسمبر المقبل، ويتضمن 16 أغنية حيث يتعاون مع عدد كبير من الملحنين والشعراء أبرزهم أيمن بهجت قمر وأمير طعيمة وتوما وتميم .

وسيضع حماقي اللمسات النهائية على الألبوم الغنائي الجديد خلال الفترة القليلة المقبلة بعد الإنتهاء من تسجيله استعدادا لطباعة الماستر.
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