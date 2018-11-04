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أخبار العالم

إقليم نيو كاليدونيا يصوت على الاستقلال عن فرنسا

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 02:00 ص
ماكرون أثناء احتفال
ماكرون أثناء احتفال تقليدي خلال زيارته الإقليم
حسام رضوان
يصوت الناخبون في إقليم "نيو كاليدونيا"، بالمحيط الهادئ، اليوم الأحد، في استفتاء الاستقلال عن فرنسا.

وبحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، كان إجراء التصويت أحد الوعود التي منحتها صفقة تم إبرامها قبل عقدين من الزمان، عقب حملة عنيفة من قبل انفصاليين من شعب "الكاناك" الأصلي، اندلعت خلالها اشتباكات مع القوات الفرنسية.

وحثت جماعات مؤيدة للاستقلال ناخبي الكاناك على التخلي عن "قيود السلطات الاستعمارية" في باريس، ومع ذلك ، تشير استطلاعات الرأي إلى أن غالبية الناخبين سيرفضون الاستقلال.

ويملك حوالي 175 ألفا من سكان الإقليم الواقع شرق أستراليا، حق التصويت، لكن "الكاناك" يشكلون أقل من 50٪ من الناخبين.

وأشارت "بي بي سي" إلى أن الإقليم النائي حوالي 1.3 مليار يورو (1.5 مليار دولار)، من الحكومة الفرنسية سنويا.

تمتلك كاليدونيا الجديدة رواسب كبيرة من النيكل، وهو مكون حيوي في تصنيع الإلكترونيات، وتعتبره فرنسا من أهم الأصول السياسية والاقتصادية في المنطقة.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطابًا تلفزيونيا عقب النتائج المتوقعة. وخلال زيارته للعاصمة نوميا، في مايو الماضي، قال إن فرنسا ستكون "أقل جمالا بدون نيو كاليدونيا ".

يطرح على الناخبين الذين سيذهبون إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد سؤال: "هل تريد أن تحصل كاليدونيا الجديدة على السيادة الكاملة وتصبح مستقلة؟".

وبموجب شروط اتفاق عام 1998 ، في حالة التصويت بـ لا ، يمكن إجراء استفتاءين آخرين حول الاستقلال قبل عام 2022.

إذا كانت النتيجة بـ نعم، فستكون أول أراض فرنسية تنفصل عنها بعد جيبوتي 1977 وفانواتو 1980.

ويمثل كاليدونيا في البرلمان الفرنسي نائبان واثنين من أعضاء مجلس الشيوخ، ولديها "مؤتمر" ينتخب رئيسًا تنفيذيًا له صلاحيات بشأن بعض المجالات السياسية، لا سيما الشرطة والتعليم والقوانين المحلية.
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