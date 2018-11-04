طارق رضوان يتوجه إلى أبوجا لحضور مؤتمر رؤساء البرلمانات الإفريقية

يتوجه النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الإفريقية صباح اليوم الى أبوجا العاصمة النيجيرية لحضور المؤتمر الـ ٤١ لرؤساء البرلمانات أعضاء الاتحاد البرلماني الإفريقي، وكذلك الدورة الـ ٧٣ للجنة التنفيذية للاتحاد.



وكانت قد التقت لجنة الشئون الفريقية، برئاسة النائب طارق رضوان بالسفير سينديسو أذانو - سفير إثيوبيا، الخميس الماضى، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرا بصالون كبار الزوار بمقر مجلس النواب.



كما التقت لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، التقت الأربعاء الماضى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وذلك بمقر المشيخة.



وتطرق لقاء اللجنة مع فضيلة شيخ الأزهر المنعقد الى دور الأزهر فى إفريقيا.

