ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

اجتماع طارئ لـ الكابينت الإسرائيلي لبحث آلية إدخال الأموال القطرية لغزة

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 09:31 ص
صدى البلد
رحيم يسري
يبحث المجلس الوزاري المصغر "الكابينت الإسرائيلي"، اليوم، الأحد، آلية إدخال الأموال القطرية إلى قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن الاجتماع الهام سيعقد في ظل ما يجري الحديث عن التوصل لتهدئة بين حركة حماس وإسرائيل، وفقا لوكالة "فلسطين اليوم".

كانت تقارير كشفت أن الأموال القطرية التي تقدر بـ90 مليون دولار ستدخل قطاع غزة قبل منتصف الشهر الجاري كأقصى حد، وذلك بحسب الخطة التي وضعها الإسرائيليون بالاتفاق مع السفير القطري المنتدب إلى الأراضي الفلسطينية محمد العمادي.
loading...

ترشيحاتنا

سر المخلوقات العملاقة في شوارع فرنسا.. خيال لن تصدقه

سعر العملات في مصر اليوم

الاتحاد التونسى يفجر مفاجأة حول اعتراض الترجي على حكم مباراة الأهلى ببرج العرب

الأهلي يطالب الجماهير بعدم الانسياق وراء السوشيال ميديا

شروط كشف المرأة عند طبيب أمراض النساء والتوليد

طريقة عمل شوربة السي فود مع هالة فهمي

130 شركة فقط لا تكفي.. مصر وأوكرانيا تتفقان على مشاريع مشتركة وزيادة الاستثمارات

50 صورة من حفل عاصي الحلاني في مهرجان الموسيقى العربية

حنورة: رفع التصنيف الإئتماني لمصر يعزز فرص الاستثمار الأجنبي

برلمانية: مشروع حظر النقاب ضد حرية المرأة

شاهد.. ترامب الطفل يحلق في الهواء احتجاجا على قرارات الرئيس الأمريكي

هدايا مجنونة لزوجك في عيد الحب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

50 صورة من حفل عاصي الحلاني في مهرجان الموسيقى العربية

غادة عادل الأكثر رعبا فى الهالوين من وجهة نظرها.. فماذا ارتدت

مروة ناجي وسعد رمضان يشعلان الجزء الأول من حفل الموسيقي العربية‎

50 صورة في نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة وتتويج منتخب مصر

25 صورة لاستقبال الرئيس السيسي ضيوف منتدى شباب العالم

فيديو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات خلال الأسبوع.. فيديو
المرور: إغلاق طريق مصر إسكندرية الصحراوي من الكيلو 40 وحتى الكيلو 80
تمارين رياضية للوقاية من سرطان الثدي.. فيديو
شاهد.. ترامب الطفل يحلق في الهواء احتجاجا على قرارات الرئيس الأمريكي
المرور: استمرار غلق منزل محور سعد الدين الشاذلي وسيولة بـ 26 يوليو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟