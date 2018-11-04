اجتماع طارئ لـ الكابينت الإسرائيلي لبحث آلية إدخال الأموال القطرية لغزة

يبحث المجلس الوزاري المصغر "الكابينت الإسرائيلي"، اليوم، الأحد، آلية إدخال الأموال القطرية إلى قطاع غزة.



وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن الاجتماع الهام سيعقد في ظل ما يجري الحديث عن التوصل لتهدئة بين حركة حماس وإسرائيل، وفقا لوكالة "فلسطين اليوم".



كانت تقارير كشفت أن الأموال القطرية التي تقدر بـ90 مليون دولار ستدخل قطاع غزة قبل منتصف الشهر الجاري كأقصى حد، وذلك بحسب الخطة التي وضعها الإسرائيليون بالاتفاق مع السفير القطري المنتدب إلى الأراضي الفلسطينية محمد العمادي.