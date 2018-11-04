روسيا ترصد طائرة تجسس أمريكية على حدود كالينيجراد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أنها رصدت طائرة استطلاع الأمريكية في المجال الجوي بالقرب من منطقة كالينيجراد.



وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية أن "طائرة رقم 64-14846 حلقت من القاعدة الجوية (ميلدنهال) في بريطانيا، ودخلت المجال الجوي البولندي خلال الرحلة".



وحلقت الطائرة من جهة البحر الأسود قبالة ساحل أبخازيا وإقليم كراسنودار وشبه جزيرة القرم، وتسمح قدرات رادار الطائرات بجمع معلومات حول موقع وأنشطة أنظمة الدفاع الجوي في المنطقة.



ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، تم رصد 17 طائرة تجسس وطائرة بدون طيار أمريكية ودول حلف شمال الأطلسي بالقرب من الحدود الروسية منذ بداية الأسبوع. ونتيجة لذلك اضطرت مقاتلات القوات الجوية الروسية التحليق 4 مرات من أجل اعتراض الأهداف.

