ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

مياه سوهاج تعلن الخطة التدريبية لصقل مهارات العاملين بالشركة وبناء قدراتهم

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 10:10 ص
صدى البلد
آمنة عبد العظيم
أعلن اللواء مهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، عن الخطة التدريبية للعام الحالى 2018/2019، وذلك لصقل مهارات العاملين بالشركة، وبناء قدراتهم.

وقال اللواء مهندس محمد بدرى محمد: يتم تنفيذ 121 برنامجًا تدريبيًا، منها 73 برنامجًا فنيًا، و11 برنامجًا ماليًا، و30 برنامجًا إداريًا، و7 برامج تكنولوجيا ونظم المعلومات، ويستفيد من تلك البرامج 1805 عمال، منهم 924 عاملًا فنيًا و190 عاملًا ماليًا، و607 عمال إداريين، و84 عاملًا بتكنولوجيا ونظم المعلومات.

وأكد رئيس مجلس الإدارة، أن الشركة تولى أهمية كبيرة للبرامج التدريبية المتنوعة، والمشاركة فى ورش العمل، والمؤتمرات المختلفة، للاطلاع على كل ما هو جديد فى مجالات مياه الشرب والصرف الصحى، لتطوير الخدمة المُقدمة، وتحقيق رضا المواطنين.​

loading...

موضوعات متعلقة

محافظ الإسكندرية ورئيس القابضة للمياه يتفقدان محطة مياه المنشية 2.. صور

«الآيزو» والمركز الأول لشركة مياه الجيزة على مستوى الجمهورية فى التدريب

مياه سوهاج تؤمن على أكثر من 5700 عامل بشهادة أمان المصريين

تكريم 25 عاملا بشركة مياه الشرب فى الفيوم.. صور

تدريب 254 طالبا على تشغيل وصيانة مرافق مياه الشرب بسوهاج

إصابة 5 عمال بشركة مياه في حادث تصادم بمركز بدر

ترشيحاتنا

برلمانية: النقاب حرية شخصية والدستور كفل للمرأة حريتها

ضبط شخص بحوزته كابل كهربائى قام بسرقته من داخل المدرسة محل عمله

نصائح للتعامل مع الشبورة الكثيفة

المصري: لا نعلم ملعب مباراة بيراميدز حتى الآن ومتمسكون بقرارنا

تعرف على طريقة عمل الكابتشينو

شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسي منتدى شباب العالم

في عيد ميلاده.. تعرف على العمر الحقيقي لمحمد حماقي

أشد من مركز الشمس.. مفاعل نووي رهيب تتجاوز حرارته 15 مليون درجة

المرور: إغلاق طريق مصر إسكندرية الصحراوي من الكيلو 40 وحتى الكيلو 80

صحيفة بريطانية تكشف السر وراء مقتل اللاعب البرازيلي دانييل كوريا فريتاس

المرور: فتح طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بعد زوال الشبورة

مشروبات تخلصك من الوزن بسرعة لا تتوقعينها وتحرق الدهون

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

50 صورة من حفل عاصي الحلاني في مهرجان الموسيقى العربية

غادة عادل الأكثر رعبا فى الهالوين من وجهة نظرها.. فماذا ارتدت

مروة ناجي وسعد رمضان يشعلان الجزء الأول من حفل الموسيقي العربية‎

50 صورة في نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة وتتويج منتخب مصر

25 صورة لاستقبال الرئيس السيسي ضيوف منتدى شباب العالم

فيديو

شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسي منتدى شباب العالم
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات خلال الأسبوع.. فيديو
المرور: إغلاق طريق مصر إسكندرية الصحراوي من الكيلو 40 وحتى الكيلو 80
تمارين رياضية للوقاية من سرطان الثدي.. فيديو
شاهد.. ترامب الطفل يحلق في الهواء احتجاجا على قرارات الرئيس الأمريكي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟