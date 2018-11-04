مياه سوهاج تعلن الخطة التدريبية لصقل مهارات العاملين بالشركة وبناء قدراتهم

أعلن اللواء مهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، عن الخطة التدريبية للعام الحالى 2018/2019، وذلك لصقل مهارات العاملين بالشركة، وبناء قدراتهم.



وقال اللواء مهندس محمد بدرى محمد: يتم تنفيذ 121 برنامجًا تدريبيًا، منها 73 برنامجًا فنيًا، و11 برنامجًا ماليًا، و30 برنامجًا إداريًا، و7 برامج تكنولوجيا ونظم المعلومات، ويستفيد من تلك البرامج 1805 عمال، منهم 924 عاملًا فنيًا و190 عاملًا ماليًا، و607 عمال إداريين، و84 عاملًا بتكنولوجيا ونظم المعلومات.



وأكد رئيس مجلس الإدارة، أن الشركة تولى أهمية كبيرة للبرامج التدريبية المتنوعة، والمشاركة فى ورش العمل، والمؤتمرات المختلفة، للاطلاع على كل ما هو جديد فى مجالات مياه الشرب والصرف الصحى، لتطوير الخدمة المُقدمة، وتحقيق رضا المواطنين.​



