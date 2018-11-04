نيكول كيدمان وناتالي بورتمان بإطلالة متشابهة في احتفالية Deadline Contenders.. صور

حضرت النجمة العالمية نيكول كيدمان، الاحتفالية الخاصة بمجلة Deadline الأمريكية التي تحمل اسم Deadline Contenders event وأقيمت أمس، السبت، في مدينة هوليوود الأمريكية.



وأطلت كيدمان مرتدية معطفا أبيض أنيقا على بنطال جينز، لتشبهها في الإطلالة النجمة العالمية ناتالي بورتمان التي ظهرت بمعطف أسود أيضًا.



والتقطت كيدمان عددا من الصور على السجادة الحمراء مع فريق عمل فيلمها الجديد المثير للجدل boy erased الذي طرح منذ يومين بالسينمات الأمريكية والعالمية.



وحضر الاحتفالية أيضا الممثل والمخرج الأمريكي برادلي كوبر، لوبيتا نيونغ، هيلاري سوانك وايمي ادمز.

