ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الأهلي: العلاقة مع الترجي التونسي تاريخية ولا تقبل التشكيك

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 12:58 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
أشاد محمد يوسف المدرب العام القائم بأعمال مدير الكرة بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالعلاقات القوية التي تجمع بين الأهلي والترجي التونسي، مؤكدًا أنها علاقة قوية وتاريخية ولا تقبل التشكيك أو التأثر بمحاولات البعض لإثارة الفتن أو الوقيعة بينهما.

وأضاف: «نحترم أشقاءنا في تونس، ونسعى دائمًا للتعاون المثمر معهم، وقمنا بتوفير كل سبل الراحة لهم عند حضورهم إلى مصر، وهو نفس الأمر الذي نجده عند تواجدنا في تونس الشقيق» .

وأوضح أن الأهلي يحترم أشقاءه في تونس وأن العلاقة بين مصر وتونس علاقة طيبة وقوية للغاية على كل المستويات وأن أي محاولة لزعزعتها أو النيل منها تبقى مرفوضة تمامًا في ظل حالة الود التي تجمع البلدين والشعبين.

يذكر أن الأهلي يطير إلى تونس بعد غدٍ الثلاثاء؛ لمواجهة الترجي التونسي مساء الجمعة المقبل في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، علمًا أن لقاء الذهاب انتهى بفوز الأهلي 3-1.
loading...

ترشيحاتنا

محمود فايز لـ الجماهير: التحكيم يوم لك ويوم عليك

الأرصاد تعلن عن موعد سقوط الأمطار خلال هذا الأسبوع.. فيديو

السيسي: المعايير المزدوجة سبب نشوب الصراعات بين الدول.. فيديو

فيديو جراف.. فتاة تقتل مدير مدرسة بسبب يوم الاثنين

حقيقة حرمان جماهير الترجى من حضور إياب نهائى إفريقيا أمام الأهلى

خبير يطالب بإعلان شرم الشيخ مدينة عالمية للمؤتمرات والمعارض

رئاسة الجمهورية: الشباب يحظى بإهتمام بالغ من السيسي.. فيديو

فضيحة جديدة.. قراصنة ينشرون دردشات 120 الف مستخدم على فيسبوك

الرئيس السيسي: التآخي والعيش المشترك أهم عناصر بناء السلام الاجتماعي.. فيديو

قطر تجري تغييرات واسعة بقطاع الطاقة قبل ساعات من عقوبات أمريكا ضد إيران

سامح شكري: أجندة 2063 حققت اكتفاء التجارة الحرة بقارة افريقيا.. فيديو

شاهد..السيسي يصل جلسة أجندة أفريقيا ويوجه اعتذارا لوزير الخارجية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط 324 عملة معدنية أثرية بمطار القاهرة الجوي .. صور

الداخلية: مقتل 19 داعشيا متورطين في حادث المنيا الإرهابي.. صور

مواطن يستغيث لصرف معاش تكافل وكرامة: مركب شرايح في رجلي ومعنديش مصدر دخل.. فيديو وصور

شاهد.. شعار منتدى شباب العالم على البطيخ بشرم الشيخ

القوات المسلحة: انطلاق فعاليات تدريب درع العرب -1 بقاعدة محمد نجيب

فيديو

شكري: أجندة إفريقيا 2063 تقضي على الفقر في القارة.. فيديو
سامح شكري: أجندة 2063 حققت اكتفاء التجارة الحرة بقارة افريقيا.. فيديو
شكري: الرئيس السيسي النصير الأول لتمكين المرأة في مصر.. فيديو
شاهد..السيسي يصل جلسة أجندة أفريقيا ويوجه اعتذارا لوزير الخارجية
رئاسة الجمهورية: الشباب يحظى بإهتمام بالغ من السيسي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟