الأهلي: العلاقة مع الترجي التونسي تاريخية ولا تقبل التشكيك

أشاد محمد يوسف المدرب العام القائم بأعمال مدير الكرة بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالعلاقات القوية التي تجمع بين الأهلي والترجي التونسي، مؤكدًا أنها علاقة قوية وتاريخية ولا تقبل التشكيك أو التأثر بمحاولات البعض لإثارة الفتن أو الوقيعة بينهما.



وأضاف: «نحترم أشقاءنا في تونس، ونسعى دائمًا للتعاون المثمر معهم، وقمنا بتوفير كل سبل الراحة لهم عند حضورهم إلى مصر، وهو نفس الأمر الذي نجده عند تواجدنا في تونس الشقيق» .



وأوضح أن الأهلي يحترم أشقاءه في تونس وأن العلاقة بين مصر وتونس علاقة طيبة وقوية للغاية على كل المستويات وأن أي محاولة لزعزعتها أو النيل منها تبقى مرفوضة تمامًا في ظل حالة الود التي تجمع البلدين والشعبين.



يذكر أن الأهلي يطير إلى تونس بعد غدٍ الثلاثاء؛ لمواجهة الترجي التونسي مساء الجمعة المقبل في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، علمًا أن لقاء الذهاب انتهى بفوز الأهلي 3-1.