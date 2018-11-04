أشرف صبحي يبحث التعاون الشبابي مع رواندا

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة اليوم، الأحد، روزمارى مبايازى وزيرة الشباب في رواندا، لتبادل وجهات النظر والتنسيق فيما يخص تفعيل العلاقات الشبابية.





يأتي ذلك فى إطار حرص صبحي على لقاء وزراء الشباب والرياضة المشاركين من مختلف الدول فى فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وتناول اللقاء كيفية التعاون بين مصر ورواندا، وآليات تنفيذ برامج ومشروعات مشتركة بين البلدين طبقا لبرنامج تنفيذي محدد يهدف الاستفادة من طاقات الشباب وتحقيق التواصل بين الشباب المصري ونظرائهم برواندا وتبادل الثقافات والرؤي فيما بينهم حول مختلف القضايا من خلال برنامج التبادلات الشبابية، والاشتراك فى برنامج Conect Africa الذى أسسته رواندا..



