جناح خاص لمصر للطيران بمنتدى الشباب لتقديم تسهيلات السفر والوصول للوفود المشاركة.. صور

تشارك الشركة الوطنية مصر للطيران، الناقل الرسمي لمنتدى شباب العالم، بجناح خاص، داخل قاعة منتدى شباب العالم، المنعقد في مدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشباب من كل دول العالم وسفراء ووزراء من دول مختلفة.



حرصت الشركة الوطنية مصر للطيران، من خلال جناحها الخاص، على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لسفر ووصول المشاركين في هذا الحدث العالمي، فيما تصدرت أخبار المنتدى غلاف مجلة مصر للطيران على الطائرات "حورس".



ويعقد منتدى شباب العالم المقام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من ٣ الى ٦ نوفمبر الجاري ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ومشاركة أكثر من 5 آلاف شاب وفتاة من 160 دولة حول العالم.



يشار إلى أن الشركة الوطنية مصر للطيران، وضعت لوجو شعار المنتدى على كل طائرات الشركة، وعلى الرحلات الدولية، والرحلات الداخلية أيضا، وذلك في إطار الدور الوطني للشركة الذي تقوم به في دعم الدولة، والترحيب بضيوف مصر بالصورة التي تليق بالشركة الوطنية.



تضم أجندة منتدى شباب العالم ٢٠١٨ مجموعة متنوعة من الموضوعات التى تناقش قضايا يعبر من خلالها شباب العالم عن رؤاهم وطموحاتهم، ويتبادلون الخبرات حولها، فى مناقشات ثرية تدور حول محاور السلام والتطوير والإبداع، كما يعقد على هامش المنتدى نموذج محاكاة القمة العربية الأفريقية، وهى قمة إقليمية تعقد على مدار يوم واحد، وذلك تنفيذا لتوصيات نموذج محاكاة الاتحاد الأفريقى المنعقد فى مايو ٢٠١٨ فى إطار تفعيل توصيات منتدى شباب العالم نوفمبر ٢٠١٧.

