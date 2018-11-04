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تعليم

المعايير الدولية لكتابة الأخبار الصحفية.. ورشة بإعلام الأزهر

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 08:11 م
صدى البلد
محمد شحتة
تنظم كلية الإعلام، جامعة الأزهر، ورشة تدريبية لطلابها بعنوان "المعايير الدولية لكتابة الأخبار الصحفية"، يحاضر فيها د. محمد مهني البحراوي، المدرس المساعد بقسم الصحافة والنشر بالكلية، وذلك يوم الأربعاء المقبل، بقاعة المناقشات. 

وتأتي الورشة التدريبية تحت رعاية الدكتور غانم السعيد، عميد الكلية ، والدكتور محمود الصاوي، وكيل الكلية، والدكتور عبد الصبور فاضل، رئيس قسم الصحافة والنشر، حرصًا من الكلية في صقل مهارات الطلاب بالجانب العملي والتطبيقي الملائم لطبيعة المواد التي يدرسونها، والوقوف على أحدث المهارات التي يتطلبها سوق العمل في مجال الإعلام.

وتناقش الورشة المعايير الدولية التي يجب توافرها في المواد الإعلامية، وخاصة الأخبار الصحفية، من الالتزام بالموضوعية، والحياد، والدقة في عرض المعلومات، وأخذها من المصادر ذات الصلة، وضرورة البعد عن التحيز والمحاباة لجانب دون آخر أثناء كتابة الأخبار الصحفية.
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