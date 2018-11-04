المعايير الدولية لكتابة الأخبار الصحفية.. ورشة بإعلام الأزهر

تنظم كلية الإعلام، جامعة الأزهر، ورشة تدريبية لطلابها بعنوان "المعايير الدولية لكتابة الأخبار الصحفية"، يحاضر فيها د. محمد مهني البحراوي، المدرس المساعد بقسم الصحافة والنشر بالكلية، وذلك يوم الأربعاء المقبل، بقاعة المناقشات.





وتأتي الورشة التدريبية تحت رعاية الدكتور غانم السعيد، عميد الكلية ، والدكتور محمود الصاوي، وكيل الكلية، والدكتور عبد الصبور فاضل، رئيس قسم الصحافة والنشر، حرصًا من الكلية في صقل مهارات الطلاب بالجانب العملي والتطبيقي الملائم لطبيعة المواد التي يدرسونها، والوقوف على أحدث المهارات التي يتطلبها سوق العمل في مجال الإعلام.



