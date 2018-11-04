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رياضة

التسوية والتحكيم يرفض دعوى بطلان انتخابات سبورتنج

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 09:32 م
صدى البلد
عمرو الحلواني
أصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضى قراره فى القضية رقم 144 لسنة 2017، والمقدمة من أحمد عبد الفتاح المرشح السابق على مقعد الرئاسة بانتخابات سبورتنج ضد رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس مجلس إدارة نادى سبورتنج الرياضى الحالى، وجاء القرار برفض دعوى بطلان الانتخابات الأخيرة للنادى.

كانت الجمعية العمومية لنادى سبورتنج الرياضى قد انتخبت المجلس الحالى عن الدورة من 2017 وحتى 2021 ورفض مركز التسوية والتحكيم دعوى البطلان التى قدمت ضد العملية الانتخابية.
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