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وزير الشباب يكشف عن رأيه فى محمد صلاح ومشاكله مع الجبلاية على الهواء

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 09:50 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
حسام الحارتي
أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالفرعون المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي قائلا "منتج عمل ذاته".

وأضاف صبحي في "تصريحات تلفزيونية" أن محمد صلاح هو السبب الرئيسي في اتجاه الأندية العالمية، للحصول على خدمات اللاعبين المصريين والتواجد في صفوف الفريق العالمية.

وأوضح أنه إضافة قوية للكرة المصرية، خصوصا في ظل ترويجه للرياضة المصرية في كافة المناسبات التي يشارك بها.

وكشف وزير الشباب والرياضة عن طريقة استثمار محمد صلاح قائلا "صورة وكلام محمد صلاح له تمن"، مؤكدا أن المشاكل التي كان يتعرض له من جانب الاتحاد المصري تم القضاء عليه.

وتابع "الدولة التي تصنع نجما مثل محمد صلاح دولة كبيرة مليئة بالمواهب".
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