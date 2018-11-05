رئيس لجنة حكام الجزائر يرفض التعليق على أداء مهدي عبيد في نهائي إفريقيا

أكد محمد غوتي رئيس لجنة التحكيم بالاتحاد الجزائري لكرة القدم أن مهدي عبيد حكم مباراة الاهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا من أفضل حكام الجزائر.



وقال غوتي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "مهدي من أفضل الحكام الجزائريين وأدار مباريات قوية ودولية كثيرة"، متابعًا "نثق في قدرات مهدي وهو حكم مميز، لن اعلق على أدائه في مباراة الترجي لأنني لم أشاهدها لظروف أسرية ولكنني أثق بالتأكيد في حكمنا الدولي".