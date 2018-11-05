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مرأة

شاهد.. أحلام بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 08:14 ص
أحلام
أحلام
هاجر هانئ
شاركت الفنانة الإمارتية أحلام متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الإنستجرام، بمجموعة من صورها فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها بعدسة المصور محمد فيفيد.

وأطلت أحلام خلال جلسة التصوير بفستان جذاب باللون الموف الفاتح، وتميز التصميم ببعض التطريزات الراقية وبحزام عريض حول منطقة الخصر، وانتعلت صندل موف ذات كعب عالب عالي اتسم بالسيور الرفيعة.

ووضع لها خبير التجميل محمد حداد مكياجا جذابا ارتكز على الألوان الوردي، فيما اختارت تسريحة شعر بسيطة من أنامل المصففة الشعر وحيدة، وأكملت إطلالتها بأقراط وعقد ألماس.
شاهد.. أحلام بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير
شاهد.. أحلام بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير
شاهد.. أحلام بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير
شاهد.. أحلام بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير
شاهد.. أحلام بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير
شاهد.. أحلام بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير
شاهد.. أحلام بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير
شاهد.. أحلام بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير
شاهد.. أحلام بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير
شاهد.. أحلام بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير
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شاهد.. أحلام بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير

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