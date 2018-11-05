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محافظات

تنشيط السياحة تروج لمصر في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.. صور

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 09:33 ص
تنشيط السياحة توزع
تنشيط السياحة توزع كتيبات على المشاركين في منتدى شباب العالم
ايمن محمد
وزعت هيئة تنشيط السياحة بشرم الشيخ، كتيبات عن السياحة في مصر والحضارة المصرية، وذلك عن طريق منافذها ومعرضها الدائم داخل قاعات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، من أجل التعريف بالسياحة بمصر ومعالمها.

ولاقت معارض هيئة تنشيط السياحة إقبالا كبيرا من الشباب المشاركين في منتدى الشباب العالمى، حيث إن الكتيبات مترجمة بعدة لغات أجنبية وطباعة فاخرة وتعرض جميع المعالم السياحية والبيئية بمصر.

من جانبه، أكد إسلام نبيل مدير هيئة تنشيط السياحة أن هناك إقبال كبير على معارض هيئة تنشيط السياحة واقتناء الكتيبات التى تبين معالم مصر وحضارتها.
تنشيط السياحة تروج لمصر في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.. صور
تنشيط السياحة تروج لمصر في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.. صور
تنشيط السياحة تروج لمصر في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.. صور
تنشيط السياحة تروج لمصر في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.. صور
تنشيط السياحة تروج لمصر في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.. صور
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