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أخبار البلد

غدا.. طقس معتدل على جميع الأنحاء وأمطار على شمال الدلتا وسيناء

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 11:37 ص
صدى البلد
نورهان خفاجي
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الثلاثاء يسود طقس معتدل على جميع الأنحاء نهارا، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره، وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 26 درجة مئوية.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ووسط سيناء ومناطق من شمال الدلتا والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلي معتدلة.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة مع ارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون أيضا معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
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