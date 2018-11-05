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حوادث

مدير أمن البحيرة يتفقد خدمات تأمين الصحراوي والأديرة بوادي النطرون.. صور

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 01:51 م
مدير أمن البحيرة
مدير أمن البحيرة يتفقد قوات تأمين الأديرة والكنائس
جمالات الدمنهورى
تكثف قوات الشرطة بالبحيرة من تواجدها بدائرة مراكز وأقسام المديرية لتأمين الكنائس والمساجد والمنشآت الحكومية كتدبير احترازى للتصدى لأى عمليات إرهابية.

ويأتي ذلك فى إطار تفقد اللواء جمال الرشيدي – مدير أمن البحيرة الأقوال الامنيه بالطريق الصحراوي وطريق العلمين،حيث تناقش مع  الضباط والأفراد عن مدى أهميه تأمين إلى تلك الطرق ( الظهير الصحراوي للمحافظة ) مشددا على اليقظة التامه طوال فترة الخدمة وتوسيع دائرة الاشتباه فيما يرونه تجاوزا وخروجا عن القانون على الطريق.

واطلع الرشيدى على مقومات الخدمات من حيث التسليح والمركبات المستخدمة على تلك الطرق وتحاور مع  القوات حول السيناريوهات المحتملة للاعتداءات وكيفيه التصرف فيها .

كما تفقد قوات تأمين الأديرة فى نطاق قسم  شرطة غرب النوبارية ومركز شرطه  وادي النطرون ووحه على القوات بتوسيع دائرة الاشتباه واجراء الفحص الشامل لجميع المترددين على الأديرة مع متابعه جيدة للكاميرات وعلى أهميه دورها الفعال فى عمليه التامين وكذالك البوابات الالكترونية وعلى أن يقوم خبراء المفرقعات بالتمشيط المستمر وذلك لتحقيق أعلى درجات التأمين .

كما فاجأ مدير امن البحيرة قسم غرب النوبارية ومركز وادي النطرون لمتابعة الأعمال الاداريه موحها بتسهيل كافه الإجراءات وحسن معامله المواطنين المترددين على المواقع الشرطية والإسراع فى إنهاء مطالبهم،ومداومة المرور من قبل القيادات على الخدمات المعينة للتامين وسرعه الاستجابة للبلاغات.
مدير أمن البحيرة يتفقد خدمات تأمين الصحراوي والأديرة بوادي النطرون.. صور
مدير أمن البحيرة يتفقد خدمات تأمين الصحراوي والأديرة بوادي النطرون.. صور
مدير أمن البحيرة يتفقد خدمات تأمين الصحراوي والأديرة بوادي النطرون.. صور
مدير أمن البحيرة يتفقد خدمات تأمين الصحراوي والأديرة بوادي النطرون.. صور
مدير أمن البحيرة يتفقد خدمات تأمين الصحراوي والأديرة بوادي النطرون.. صور
مدير أمن البحيرة يتفقد خدمات تأمين الصحراوي والأديرة بوادي النطرون.. صور
مدير أمن البحيرة يتفقد خدمات تأمين الصحراوي والأديرة بوادي النطرون.. صور
مدير أمن البحيرة يتفقد خدمات تأمين الصحراوي والأديرة بوادي النطرون.. صور
مدير أمن البحيرة يتفقد خدمات تأمين الصحراوي والأديرة بوادي النطرون.. صور
مدير أمن البحيرة يتفقد خدمات تأمين الصحراوي والأديرة بوادي النطرون.. صور
مدير أمن البحيرة يتفقد خدمات تأمين الصحراوي والأديرة بوادي النطرون.. صور
مدير أمن البحيرة يتفقد خدمات تأمين الصحراوي والأديرة بوادي النطرون.. صور
مدير أمن البحيرة يتفقد خدمات تأمين الصحراوي والأديرة بوادي النطرون.. صور
مدير أمن البحيرة يتفقد خدمات تأمين الصحراوي والأديرة بوادي النطرون.. صور
مدير أمن البحيرة يتفقد خدمات تأمين الصحراوي والأديرة بوادي النطرون.. صور
مدير أمن البحيرة يتفقد خدمات تأمين الصحراوي والأديرة بوادي النطرون.. صور
مدير أمن البحيرة يتفقد خدمات تأمين الصحراوي والأديرة بوادي النطرون.. صور
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