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أخبار البلد

وزير الطيران: رفع كفاءة مطار طابا ومضاعفة مساحة نظيره بسانت كاترين

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 03:21 م
الفريق يونس المصري
الفريق يونس المصري وزير الطيران
نورهان خفاجي
تفقد الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني، اليوم الاثنين، مطارى طابا الدولى وسانت كاترين رافقه خلال الجولة الطيار طارق فوري رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات.

ووجه الوزير بتنفيذ خطة عاجلة لرفع كفاءة تشغيل مطار طابا تشمل صالات السفر والوصول وما بداخلها من أجهزة تأمين مع تحديث الأثاث وطلاء الصالات بما يليق بمكانة قطاع الطيران المدنى و استعدادًا للحركة السياحية المتوقعة خلال المرحلة القادمة.

وأشار المصري الى ضرورة عقد اجتماعات موسعة بين شركتى مصر للطيران والمصرية للمطارات مع قطاع السياحة والمستثمرين للتعاون والتنسيق لزيادة الحركة الجوية بالمطار وتشجيع السياحة الوافدة الى مناطق الجذب السياحى بجمهورية مصر العربية .

كما تفقد وزير الطيران مطار سانت كاترين، ووجه بضرورة البدء فى خطة التطوير الشاملة للمطار ورفع كفاءة التشغيل ومضاعفة المساحة الكلية له وذلك بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار ، بالاضافة الى انشاء ممر اضافى وحقل طائرات جديد (ترمك)وصالاتى سفر ووصول جديدتين ومنطقة انتظار سيارات واقامة عدد من المنشأت الادارية والفنية .

وتأتى هذه الجولات فى اطار الخطة التى وضعتها وزارة الطيران المدنى لتعزيز قدرات و تطوير المطارات المصرية وبخاصة مطارات الجذب السياحى .
وزير الطيران: رفع كفاءة مطار طابا ومضاعفة مساحة نظيره بسانت كاترين
وزير الطيران: رفع كفاءة مطار طابا ومضاعفة مساحة نظيره بسانت كاترين
وزير الطيران: رفع كفاءة مطار طابا ومضاعفة مساحة نظيره بسانت كاترين
وزير الطيران: رفع كفاءة مطار طابا ومضاعفة مساحة نظيره بسانت كاترين
وزير الطيران: رفع كفاءة مطار طابا ومضاعفة مساحة نظيره بسانت كاترين
وزير الطيران: رفع كفاءة مطار طابا ومضاعفة مساحة نظيره بسانت كاترين
وزير الطيران: رفع كفاءة مطار طابا ومضاعفة مساحة نظيره بسانت كاترين
وزير الطيران: رفع كفاءة مطار طابا ومضاعفة مساحة نظيره بسانت كاترين
وزير الطيران: رفع كفاءة مطار طابا ومضاعفة مساحة نظيره بسانت كاترين
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