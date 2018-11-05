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محافظات

محافظ أسوان يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات صندوق تحيا مصر.. صور

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 03:39 م
محافظ أسوان يعقد
محافظ أسوان يعقد إجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذى
شاذلى عبد الفتاح
عقد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان اجتماعًا موسعًا مع مسئولى الشركات المنفذة لعدد من هذه المشروعات، التى ينفذها صندوق تحيا مصر، وذلك ضمن جهود المحافظة لتحقيق المتابعة والمراجعة الدورية للموقف التنفيذى لمختلف المشروعات الجارى تنفيذها بإجمالى 15 مشروعا فى كل القطاعات الخدمية وبتكلفة 320 مليون جنيه.

وحضر الاجتماع اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام ومديرى ومسئولى الإسكان والصحة والكهرباء والهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والشئون المالية والحسابات والمكتب الفنى بالمحافظة ، بجانب رؤساء المراكز.

وحرص اللواء أحمد إبراهيم على الإستماع للموقف التنفيذى لمختلف المشروعات سواء التى تم بدء العمل فيها أو التى جارى مراجعة تصميماتها ومقايساتها حيث كان من المشروعات التى تم إستعراضها إنشاء سور لمركز الشباب بمدينة نصر النوبة، وأيضًا إنشاء وتجهيز مركز تحيا مصر لغسيل الكلى بسعة 40 كرسى ووحدة علاج فيرس سى بمستشفى حميات أسوان، مع تنفيذ شبكات انحدار وخطوط طرد ومحطات رفع لـ 3 قرى بنصر النوبة فى المضيق والعلاقى وقورته، بجانب محطة مياه عنيبة سعة 5000 م3 / يوم، علاوة على استكمال توصيل المرافق الداخلية والموقع العام لإسكان الأولى بالرعاية وإسكان الشباب لـ 432 وحدة سكنية بالطويسة بمركز دراو، فضلًا عن وصول التجهيزات الخاصة بالوحدة الصحية بقرية النزل بإدفو .

وخلال الاجتماع شدد أحمد إبراهيم على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ لاستثمار الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المشروعات وضمان الانتهاء منها قبل مواعيدها المحددة، موجهًا بقيام فريق عمل من إدارة شبكة المعلومات الجغرافية GIS بالمحافظة لعمل خريطة شبكية للمرافق المختلفة من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء تمهيدًا للبدء فى إنشاء مركز تحيا مصر لغسيل الكلى بحميات أسوان.
محافظ أسوان يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات صندوق تحيا مصر.. صور
محافظ أسوان يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات صندوق تحيا مصر.. صور
محافظ أسوان يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات صندوق تحيا مصر.. صور
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