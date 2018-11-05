صبحي يلتقي أبطال مصر الرياضيين المشاركين في منتدى الشباب

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الاثنين، بمجموعة من الشباب الرياضيين المشاركين فى فعاليات منتدى شباب العالم المقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى الفترة من 3 حتى 6 نوفمبر الجاري.



ورحب وزير الرياضة، بمشاركة أبناء مصر من الأبطال الرياضيين في فعاليات منتدى شباب العالم، كمجموعة ممثلة عن لاعبي مصر من مختلف الاتحادات الرياضية، والاتحاد الرياضي للإعاقة الذهنية.



وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن وزارة الشباب والرياضة، تقدم كل الدعم لأبطال الرياضة المصرية الذين يحققون أفضل النتائج ويفوزون فى مختلف البطولات الرياضية التى يشاركون بها فى جميع المحافل الدولية، لافتًا أنه يتم التنسيق مع اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية لتقديم الدعم المطلوب فى سبيل تنفيذ الخطط والبرامج التدريبية للاعبين.



ودعا الوزير شباب الرياضيين للاستعداد الجيد للبطولات القادمة، ومواصلة التألق والفوز بالمراكز الأولي بها، وتحقيق انجازات جديدة تضاف إلى رصيد البطولات الدولية التى تحرزها مصر فى مختلف الألعاب، مطالبًا -فى ذات الوقت- بالاستعداد الجيد لأولمبياد طوكيو 2020 .